FRANKFURT (Dow Jones)--Bayer fließen mit dem Verkauf des Tiergesundheitsgeschäfts an Elanco Animal Health 5,17 Milliarden US-Dollar in bar zu. Darüber hinaus bekommt der Pharma- und Agrarchemiekonzern 72,9 Millionen Elanco-Aktien, wie der US-Konzern mitteilte. Die vor fast einem Jahr vereinbarte Transaktion wurde jetzt abgeschlossen, nachdem verschiedene Regulierer dem Verkauf zugestimmt und Elanco als Auflage Geschäft mit einem Jahresumsatz in der Größenordnung von 120 bis 140 Millionen US-Dollar verkauft hatte.

Bayer kann die erhaltenen Elanco-Aktien innerhalb des nächsten halben Jahres zu Geld machen - die Hälfte nach 90 Tagen, den Rest nach 180 Tagen. Bayer will den Erlös dazu nutzen, die mit der Monsanto-Übernahme stark gestiegene Verschuldung abzutragen.

August 03, 2020 07:07 ET (11:07 GMT)

