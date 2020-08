HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für L'Oreal von 241 auf 257 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach einem umsatzschwachen zweiten Quartal seien nun alle Augen auf eine Erholung des Wachstums im zweiten Halbjahr gerichtet, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Anleger preisten diesbezüglich Perfektion ein, obwohl gewissen Risiken blieben. Er sieht deshalb einen Anlass für Gewinnmitnahmen. Das höhere Ziel begründete er mit vorteilhafteren Kapitalkosten (WACC)./tih/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 05:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120321

