FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Gea Group nach vorläufigen Zahlen von 25 auf 26 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Industriekonzern habe beim Gewinn besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Analystin Felicitas von Bismarck in einer am Montag vorliegenden Studie. Die konkretisierte Prognose für die Profitabilität erscheine ihr vor dem Hintergrund der guten Zahlen konservativ. Aufgrund der aus ihrer Sicht aktuell zu hohen Bewertung der Aktie bleibe sie jedoch bei ihrer Verkaufsempfehlung./ssc/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 05:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006602006

