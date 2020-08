FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa fliegt ab September von München aus fünf weitere Ziele in Europa wieder da. Ab dem 7. September startet die Airline von der bayrischen Hauptstadt wieder nach Marseille, Göteborg, Kiew und Sibiu in Rumänien, ab dem 5. Oktober nach Graz, teilte das Unternehmen mit.

Bereits in den bayerischen Sommerferien habe Lufthansa die griechische Ferieninsel Rhodos neu in den Flugplan genommen. Außerdem sind die Städte Birmingham, Izmir, Tiflis sowie Cluj und Timisoara in Rumänien wieder nonstop ab München erreichbar.

Der Flughafen Luxemburg werde ab dem 1. September wieder angeflogen. Damit bietet Lufthansa bis zum Ende des Sommerflugplans wieder 86 Ziele in Deutschland und Europa sowie 13 Langstreckenziele ab München an.

