Never change a winning team? Bergbau, Wasserstoff, Tech und Covid - was läuft, das läuft. Die wikifolio-Trader setzten auch in der abgelaufenen Woche auf Trendthemen, die Performance bringen.So fanden Gold und Silber einmal mehr den Weg in eine ganze Reihe an Depots auf wikifolio.com. Angesichts des Preisanstiegs der beiden Edelmetalle ist das auch nicht weiter verwunderlich. Gold hat sich auf Monatssicht nochmal um 10 Prozent verteuert und nähert sich weiter der 2.000-Dollar-Marke. Silber konnte ...

