Für die steirische ATB Antriebstechnik in Spielberg könnte es eine andere Lösung als Kündigung nahezu aller Beschäftigten und Abtransport der Maschinen geben. Nach dem früheren Eigentümer Mirko Kovats interessiert sich auch die Hamburger Innovation Holding (HIH). Betriebsratschef Michael Leitner zeigte sich aufgeschlossen und appellierte an die ATB-Gläubiger, am Erhalt des Standorts mitzuwirken.Betriebsratschef ...

Den vollständigen Artikel lesen ...