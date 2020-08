Der Verkauf des europäischen Projektentwicklungs-Portfolios an RWE sorgt für Freude bei den RWE-Aktionären. Satte 20 Prozent legt die Aktie am frühen Nachmittag bereits zu. Auch die Experten äußern sich weitegehend positiv zu dem Deal, der Nordex 402,5 Millionen Euro in die klammen Kassen spült.Die geplante Veräußerung von Wind- und Solarprojekten in Europa könnte die Marktstimmung zugunsten von Nordex drehen, sagte etwa Jefferies-Analyst Constantin Hesse. Er hob das Ziel für den SDAX-Titel von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...