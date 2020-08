NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Morphosys anlässlich der US-Zulassung für das Krebsmedikament Monjuvi auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 130 Euro belassen. Die Zulassung des auf dem monoklonalen Covid-19-Antikörper Tafasitamab basierenden Medikaments durch die US-Behörde FDA habe sie erwartet, schrieb Analystin Zoe Karamanoli in einer am Montag vorliegenden Studie. Der für das Biotech-Unternehmen positive Bescheid sei jedoch früher als prognostiziert erfolgt./edh/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 02:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 02:23 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006632003

MORPHOSYS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de