Für das europäisch-kanadische Wirtschafts- und Handelsabkommen (CETA) hat sich der Ratifizierungsprozess in Zypern zu einer neuen Hürde entwickelt.Das zypriotische Parlament hat das Abkommen nicht ratifiziert. Bei einer Abstimmung in der vergangenen Woche stimmten 37 Abgeordnete gegen und 18 für die Ratifizierung des Handelsabkommens.Nach Ansicht der linksgerichteten AKEL-Partei und der Sozialisten im Parlament sind der zyprische Halloumi-Käse und weitere landwirtschaftliche Produkte Zyperns nicht ausreichend geschützt. Dies berichtete nach Angaben der Nachrichtenagentur EU-info.de der staatliche Rundfunk Zyperns (RIK) am Wochenende.Das umfassende Handelsabkommen zwischen der EU und Kanada (CETA) hat das Ziel, die Ausfuhr von Waren und Dienstleistungen zwischen beiden Partnern zu. Es trat im September 2017 vorläufig in Kraft.

