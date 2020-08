Durch diese Vertriebsexperten wird die Präsenz von ValueSelling Associates im deutschen Markt gestärkt

RANCHO SANTA FE, Calif., Aug. 03, 2020, Inc., Begründer des ValueSelling Framework, einer Erfolgsformel für raschere Vertriebsergebnisse, gibt hiermit seine Partnerschaft mit Johan van Veen und Wolfgang Otto bekannt, mit deren Hilfe nun die Vertriebstrainings und das Vertriebscoaching in Deutschland ausgeweitet werden können.

Seit mehr als 25 Jahren ist Johan unter van Veen International GmbH mit einem weltweit aufgestellten Netzwerk an Praxisexperten am Start und vermittelt Kunden eine robuste Vertriebsmethodik und konsequenten Einsatz von werteorientierten Botschaften damit diese bessere Verkaufsabschlüsse erzielen. Zu seinem breit gefächerten Kundenportfolio gehören unter anderem: AGFA, BASF, BCD Travel, CHEP, DSM, EY, GE Health, Marriott, Monster, Pilatus Aircraft, PwC, Rio Tinto, Roche, Symantec, Sartorius, Takeda Pharma und USG People.

Nach seinem Studium startete er als Vertriebsexperte bei multinationalen Unternehmen in der Biotech- und Pharmabranche durch. Mehr als ein Jahrzehnt war er dabei in unterschiedlichen Positionen tätig, unter anderem als regionaler Vertriebsleiter sowie Manager für Europa und für weltweiten Vertrieb. Johan lebt und arbeitet in Witten, Nordrhein-Westfalen.

Bevor er Partner von ValueSelling Associates wurde, war Johan Master Trainer bei der Miller Heiman Group. Johan spricht nicht nur Deutsch und Englisch fließend, sondern auch Holländisch und Französisch - seinen Uniabschluss hat er in Biologie und Biotechnik an der Universität Antwerpen erworben.

Mit seinen über 30 Jahren Erfahrung als Geschäftsmann, Consultant und Vertriebstrainer weiß Wolfgang, wie man Wissenstransfer gestaltet, um einen Mehrwert für den Kunden zu schaffen. Wolfgang begleitet die Vertriebsleitung, die Geschäftsführung und Bereichsleiter bei der Optimierung ihrer komplexen B2B Verkäufe. Als Gründer und Inhaber des Vertriebsconsulting-Unternehmens movingsales erarbeitet Wolfgang maßgeschneiderte Lösungen für die Probleme seiner Kunden und beschäftigt sich intensiv mit deren spezifischen Herausforderungen, um sicherzustellen, dass seine Kunden wirklich die Ergebnisse erzielen, die ihnen im Tagesgeschäft weiterhelfen.

Wolfgang unterstützt globale Projekte bei zahlreichen internationalen Klienten, zu denen unter anderem Leonie Cables AG, W.L. Gore & Associates, Struers A/S Denmark, Canon Germany, Thermofisher, Abbott, AON, AON Re, Willis Towers Wattson, Eplus Mobilfunk, Mannesmann Mobilfunk, Roland Berger und Mercer Management Consulting gehören.

Bevor er Partner von ValueSelling Associates wurde, war Wolfgang 20 Jahre selbstständiger Vertriebsconsultant für Miller Heiman. Er hat sein Studium der Wirtschaftswissenschaft an der Ruhr-Universität Bochum abgeschlossen und lebt und arbeitet in Bünde, Nordrhein-Westfalen.

"Die geballte Erfahrung von Johan und Wolfgang auf dem deutschen Markt ermöglicht es uns, stärkere Kundenbeziehungen aufzubauen und in Deutschland weiter zu wachsen", so Julie Thomas, Präsidentin und CEO von ValueSelling Associates. "Wir wissen, dass sie mit Coaching nicht an der Seminartür aufhören, sondern dass sie sich wirklich dem Erfolg von Vertriebsorganisationen verschrieben haben: durch größere Effektivität können Vertriebler insgesamt bessere Ergebnisse erzielen und dabei spielt Werteorientierung eine wesentliche Rolle. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

