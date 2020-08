Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Bet-at-home hat heute Zahlen für das erste Halbjahr vorgelegt. Umsatz und operativer Gewinn sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. An der Prognose für das Gesamtjahr hält der Konzern fest. CEO Michael Quatember ist aus mehreren Gründen zuversichtlich. Der Manager verweist zunächst auf das Ebitda im ersten Halbjahr. Bet-at-home habe mit 15,8 Millionen Euro mehr als die Hälfte des avisierten operativen Gewinns bereits erzielt. Gleichzeitig dürften sich die eigentlich umsatzschwachen Sommermonate durch die Verschiebung wichtiger Sportereignisse wie der Champions League positiv entwickeln. Welche Rolle regulatorische Schwierigkeiten in Polen, der Schweiz und eventuell in Deutschland spielen, erfahren Sie im folgende Interview.