Frankfurt (www.fondscheck.de) - Mit dem neuen Xtrackers II ESG EUR Corporate Bond Short Duration UCITS ETF (ISIN LU2178481649/ WKN A2P4XG) reagiert die DWS auf die steigende Nachfrage nach kurzlaufenden Unternehmensanleihen aus dem Euroraum und auf den steigenden Bedarf an Bausteinen für nachhaltige Anlagestrategien, so die DWS in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...