Wien (www.fondscheck.de) - Die Fondsgesellschaft Amundi arbeitet für fünf weitere Jahre mit der Großbank Société Générale zusammen, so die Experten von "FONDS professionell".Die Kooperation verschaffe dem Asset Manager unter anderem Zugang zu Retailkunden in Frankreich, aber auch in anderen europäischen Ländern. Strategische Vertriebspartnerschaften würden Fondshäusern einen wichtigen Zugang zu weiteren Absatzkanälen sichern. Der deutsche Primus DWS beispielsweise paktiere neben der Mutter Deutsche Bank etwa mit der DVAG. Allianz Global Investors wiederum mache mit der Commerzbank im Vertrieb gemeinsame Sache. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...