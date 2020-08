Ein Blick auf die Entwicklung des Goldpreises in US-Dollar und Euro zeigt, dass der Goldpreis in Euro auch in dieser Woche ein neues Allzeithoch markierte. Und in US-Dollar gerechnet dürfte die runde Marke von 2.000 Dollar auch in nächster Zukunft fallen.Stärkster Treiber des Goldpreises ist derzeit die enorme Investment-Nachfrage. Das spekulative Interesse an der COMEX ist hingegen anhaltend schwach.Die Netto-Long-Positionen der spekulativen Anleger gingen in der vergangenen Woche deutlich auf rund 117.000 Kontrakte zurück und liegen damit wieder auf dem Niveau von Anfang Juli.

