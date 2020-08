Nach der letzten, verlustreichen Handelswoche hellt sich die Stimmung deutlich auf: Der DAX legt bis zum Mittag um 2% auf 12.560 Punkte zu. Schwung verleihen besser als erwartet ausgefallene europäische Einkaufsmanagerindizes sowie starke Daten aus der chinesischen Wirtschaft. Kursexplosion bei Mountain Valley MDUmsatzspitzenreiter ist in Stuttgart heute mit einem Plus von 2,1% die Apple-Aktie: So überzeugte der iPhone-Konzern am Freitag nicht nur mit seinen Quartalszahlen, die deutlich über den ...

