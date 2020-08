Seit dem coronabedingten Höhepunkt mit 588.000 Arbeitslosen Mitte April sinkt deren Anzahl wieder. "Es bewegt sich in Richtung Erholung, es ist aber zäh", sagte Wifo-Arbeitsmarktökonom Helmut Mahringer im APA-Gespräch am Montag. "Der Arbeitsmarkt braucht die wirtschaftliche Erholung." Ende Juli waren über 432.500 Personen in Österreich ohne Job, das sind um rund 107.000 mehr als im Vorjahresmonat.In ...

