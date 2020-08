Die Capital Lounge GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der im Vienna MTF und an der Börse München in den Handel einbezogenen Signature AG (ISIN DE000A2DAMG0, war Presenting Partner beim Aktienturnier), berichtete am Freitag Nachmittag noch über einen neuen Dienstleistungsvertrag mit Spayt (Scan Payment Technology - www.spayt.de) . Gemäß Vertragswerk unterstützt die Münchner Investment Boutique Capital Lounge GmbH das Unternehmen hinsichtlich der Vermittlung von Investoren für Wachstumskapital von insgesamt bis zu 2,5 Millionen Euro, wovon die Capital Lounge GmbH selbst ein Investment in Höhe von 250.000 Euro tätigen wird. Sollten sämtliche vertraglich festgelegten Meilensteine erreicht werden, erfolgt der ...

