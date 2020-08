FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Linde nach Zahlen und hochgesteckten Jahreszielen von 214 auf 235 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Er habe seine Gewinnschätzungen erhöht und sehe den langfristigen Gewinntrend des Industriegaseherstellers und Anlagenbauers weiterhin positiv, schrieb Analyst Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Covid-19-Belastungen seien 2020 für Linde vergleichsweise gering. Durch das robuste Geschäftsmodell mit einem stabilen Gesundheitsgeschäft und der guten Positionierung in dem wichtigen Wachstumsmarkt "Grüner Wasserstoff" empfehle er das Papier weiter zum Kauf./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / 13:21 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 13:45 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BZ12WP82

LINDE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de