=== *** 06:30 AU/Reserve Bank of Australia, Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 2Q sowie Verkehrszahlen Flughafen Frankfurt 31. Kalenderwoche, Frankfurt *** 07:00 DE/Evonik Industries AG, Ergebnis 2Q, Essen *** 07:00 DE/Teamviewer AG, Ergebnis 1H (08:30 Telefonkonferenz), Göppingen 07:00 NL/DSM NV, Ergebnis 1H, Heerlen *** 07:30 DE/Bayer AG, Ergebnis 2Q (14:00 Investoren-Telefonkonferenz), Leverkusen *** 07:30 DE/Infineon Technologies AG, Ergebnis 3Q (09:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren; 11:00 Presse-Telefonkonferenz), Neubiberg *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Ergebnis 2Q (09:30 Telefonkonferenz), Metzingen *** 07:30 DE/Schaeffler AG, Ergebnis 2Q, Herzogenaurach 07:30 DE/Pfeiffer Vacuum Technology AG, Ergebnis 1H, Aßlar *** 08:00 JP/Sony Corp, Ergebnis 1Q, Tokio *** 08:00 GB/Diageo plc, Jahresergebnis, London *** 08:00 GB/BP plc, Ergebnis 2Q, London 08:00 DE/DMG Mori AG, Ergebnis 1H, Bielefeld 10:00 DE/Wacker Chemie AG, Online-HV *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Juni Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vm/-3,8% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/-5,0% gg Vj *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:20 IT/Intesa Sanpaolo SpA, Ergebnis 2Q, Turin *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie Juni PROGNOSE: +5,0% gg Vm zuvor: +8,0% gg Vm 17:45 FR/Accor SA, Ergebnis 1H, Evry *** 22:05 NL/Qiagen NV, ausführliches Ergebnis 2Q, Venlo *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 3Q, Burbank 22:05 US/Fox Corp, Ergebnis 4Q, New York 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) *** - IT/Telecom Italia SpA (TI), Ergebnis 1H (nach Börsenschluss), Rom ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

August 03, 2020 08:51 ET (12:51 GMT)

