ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Der Umsatz des Herstellers von Medizintechnik sei weniger stark zurückgegangen als erwartet, schrieb Analystin Thando Skosana in einer am Montag vorliegenden Studie. In der Sparte diagnostische Bildgebung hätten verspätete Installationen von Anlagen in Krankenhäusern belastend gewirkt./bek/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2020 / 23:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000SHL1006

