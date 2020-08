Keysight Technologies entwickelt zusammen mit IPG Automotive und Nordsys eine modulare Testplattform, mit der die Validierung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Funktionen für das autonome Fahren schneller vonstatten gehen soll. Die Autonomous-Drive-Emulation- (ADE-) Plattform soll in einem einzigen System synchronisierte Verbindungen zu allen relevanten Sensoren in einem Auto wie dem globalen Navigationssatellitensystem (GNSS), Vehicle to Everything ...

Den vollständigen Artikel lesen ...