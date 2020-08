Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Anleger können sich heute offenbar auf einen positiven Handelstag an der Wall Street freuen. Die Indizes sind vorbörslich im Plus, vor allem der Technologieindex Nasdaq ist wieder einmal besonders stark unterwegs. Bei den Einzelthemen geht es heute um Clorox, Microsoft, Alibaba, Beyond Meat, Activision Blizzard und Walt Disney. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.