FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Amadeus IT nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Der Vertriebsumsatz des Softwareunternehmens habe im zweiten Quartal wegen höherer Stornierungen ins Negative gedreht, schrieb Analyst Alex Tout in einer am Montag vorliegenden Studie. Auch die Auftragslage sei wie erwartet von der Corona-Krise stark belastet./ssc/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.08.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.08.2020 / 05:58 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0109067019

