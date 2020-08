Harrisburg, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - Hinzufügen eines Frequenzspektrums von 1200 MHz im neuen 6-GHz-Band erweitert Wi-Fi 6 auf Wi-Fi 6ETE Connectivity (TE), ein weltweit führender Anbieter innovativer Konnektivitätslösungen für Hochgeschwindigkeits-Computer- und Netzwerkanwendungen, stellt sein neues Antennenproduktportfolio für Wi-Fi 6E vor, das Dreifachbänder unterstützt, einschließlich des neuen 6-GHz-Bandes. Die Antennenlösungen und das Integrations-Know-how von TE entfesseln die Leistungsstärke des umfangreichen zusätzlichen Spektrums von Wi-Fi 6E und ermöglichen so neue Anwendungen und Dienste, größere Netzwerkflexibilität und schnellere Geschwindigkeiten bei reduzierter Latenz in Endgeräten und Anwendungen.2,4 GHz und 5 GHz sind derzeit weit verbreitete Wi-Fi-Frequenzbänder, doch die zunehmende Verwendung verbundener Geräte hat zu einer Überbelastung der vorhandenen Wi-Fi-Bänder geführt. Das neue 6-GHz-Band stellt jene zusätzliche Bandbreite und breiteren Kanäle bereit, die üblicherweise benötigt werden. Die neuen Antennen von TE für Wi-Fi 6E-Anwendungen decken drei Bänder ab: 2400 bis 2483,5 MHz, 5150 bis 5875 MHz sowie 5925 bis 7125 MHz. Das neue 6-GHz-Band bietet Platz für 14 zusätzliche 80-MHz-Kanäle oder sieben zusätzliche 160-MHz-Kanäle sowie eine größere Auswahl an verfügbaren Kanälen, die ein umfangreiches, zusammenhängendes freies Spektrum für die WLAN-Kommunikation (Wireless Local Area Networks) bieten können. Das neue Portfolio umfasst Antennenprodukte auf Leiterplatten, verkabelten Leiterplatten und verkabelten flexiblen Leiterplatten (FPC). Es werden mehrere drahtlose Standards unterstützt, die in Kabellänge und Steckertypen anpassbar sind. Dies kann eine schnelle Markteinführung ermöglichen und Flexibilität beim Systemdesign bieten. Die HF-Kompetenzzentren von TE unterstützen die Erstellung effizienter Wi-Fi 6E MIMO-Antennenkonfigurationen und eine Optimierung des Datendurchlaufs."Drahtlose Netzwerke haben unser Leben in vielerlei Hinsicht beeinflusst: Sie ermöglichen Mobilität zu Hause sowie am Arbeitsplatz und ermöglichen neue Sicherheitslösungen, intelligente Häuser, Städte und Fabriken, Medizin- und Gesundheitsgeräte sowie eine breite Palette neuer IoT-Geräte", so Han Sang Cheol, Produktmanager im Geschäftsbereich Daten und Geräte von TE. "Das Antennendesign und die Integrationskompetenz von TE können für optimale Leistung und optimalen Datendurchlauf sorgen und bilden damit die Grundlage für die nächste Generation von Anwendungen und Funktionen mit geringerer Überlastung, höheren Geschwindigkeiten und geringerer Latenz, was durch das zusätzliche Spektrum von Wi-Fi 6E und die größere Kanalbandbreite ermöglicht wird."Um mehr über die Wi-Fi 6E-Antennen von TE zu erfahren, hier klicken.INFORMATIONEN ÜBER TE CONNECTIVITYTE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 12 Milliarden US-Dollar. Unser Engagement für Innovation ermöglicht Fortschritte in verschiedenen Bereichen: Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause. TE bietet eine unübertroffene Bandbreite an Verbindungs- und Sensorlösungen, die sich unter extrem anspruchsvollen Bedingungen bewährt haben. So helfen wir, unsere Welt zuverlässiger, sauberer, intelligenter und vernetzter zu machen. Mit 75.000 Mitarbeitern, darunter 7.000 Entwicklungsingenieuren, arbeiten wir mit Kunden aus fast 150 Ländern in allen führenden Industriebranchen zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Weitere Informationen finden Sie unter www.te.com sowie auf LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.TE Connectivity, TE, TE connectivity (logo), EVERY CONNECTION COUNTS sind Marken im Besitz bzw. lizenziert von der TE Connectivity Ltd. Unternehmensgruppe. Andere Produkt- und/oder Firmennamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1218402/TE_Antennas_for_Wi_Fi_6E.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/486363/TE_Connectivity_Logo.jpgPressekontakt:Media Relations: Priscilla TengTE Connectivity+86 18818200337priscilla.teng@te.comOriginal-Content von: TE Connectivity Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113872/4669399