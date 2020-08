Von den fünf Unternehmen aus der GAFAM-Reihe zeigte sich Alphabet in der Coronakrise zunächst am wenigsten innovativ und punktete auch kaum durch lukrative Zukäufe. Im Vordergrund stand zuletzt eher ein groß angelegtes Sparprogramm. Doch nun scheint sich das zu ändern. Wie heute bekannt wurde, übernimmt die Alphabet-Tochter Google 6,6 Prozent der Anteilsscheine von ADT. Der Kaufpreis wird auf 450 Millionen Dollar beziffert. ADT ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das in den USA elektronische ...

