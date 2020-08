Der Baukonzern Hochtief hat im zweiten Quartal wegen der Corona-Pandemie einen deutlichen Gewinneinbruch erlitten. Vor allem das Geschäft des spanischen Autobahnbetreibers Abertis, an dem Hochtief mit rund 20 Prozent beteiligt ist, lief wegen der Lockdowns deutlich schlechter. Außer in Spanien betreibt das Unternehmen vor allem Autobahnen in Frankreich, Chile und Brasilien.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn lag im zweiten Quartal mit 103,1 Millionen Euro um 37 Prozent niedriger als ein Jahr ...

