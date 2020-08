The following instrument on XETRA has its last trading day on 03.08.2020

Das folgende Instrument in XETRA hat seinen letzten Handelstag am 03.08.2020



ISIN Name

FR0010756072 Amundi

FR0010655720 Amundi

FR0010688184 Amundi

FR0010688168 Amundi

FR0010688218 Amundi

FR0010688234 Amundi

FR0010791137 Amundi

FR0010900076 Amundi

FR0010821850 Amundi

FR0010713735 AMUNDI ASSET MANAGEMENT

