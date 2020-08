Die Kryptowährungen haben 2020 eine Rallye hingelegt. Es gab eine Flucht in Kryptos und außerdem das Bitcoin Halving. Ob Anleger lieber mit Zertifikaten in Bitcoin & Co investieren sollten, erklärt Heiko Geiger von der Bank Vontobel im Interview zum Anhören.Hier das Interview zum Anhören.

