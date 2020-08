Hamburg (www.anleihencheck.de) - Der zähe Sommer hat bereits eingesetzt, so Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg.Während die Aktienmärkte in den ersten drei Juli-Wochen gestiegen seien, auch dank einer besser als erwarteten Q2-Berichtssaison, sei es letzte Woche zu einer Korrektur gekommen / insbesondere in Europa. Die großen US-Technologiewerte hätten jedoch dank guter Quartalszahlen weiter zulegen können. Die politische Unsicherheit bleibe hoch, die positiven Wirtschaftsüberraschungen der letzten Monate dürften abebben und ein erneuter Lockdown aufgrund einer zweiten Corona-Welle wäre fatal für die globale Wirtschaft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...