Am Aktienmarkt ist die Stimmung für den MDAX derzeit freundlich. Das Aktienbarometer gewinnt 412 Punkte hinzu. An den Börsen in Deutschland zeigen sich die Anleger zur Stunde überwiegend in Kauflaune. Der MDAX kann leicht zulegen . Bewertet wird das Börsenbarometer derzeit mit 26.

Den vollständigen Artikel lesen ...