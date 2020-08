… Smart Home Security in den USA heute fast verdoppelt: ADT. Der Anbieter von Security-Equipment und Betreiber von Sicherheitszentralen (mehr als 17.000 Beschäftigte, über 200 Standorte, 6 Millionen Kunden) zeigt in zwei Tagen die neuen Quartalszahlen. Heute wurde bekannt:



ADT kooperiert langfristig mit GOOGLE, das außerdem 450 Mio. $ für 6,6 % der Anteile an ADT zahlt. Die Partner wollen gemeinsam die nächste Generation von Home-Security-Produkten und -Lösungen entwickeln.



Beim Kurs von 15,49 $ stieg die ADT-Aktie heute um knapp 80 %, ein Gap von 4,64 $ wurde gerissen. Gestern bei 8,61 $ wurde das Papier quasi nicht beachtet.



Der Börsenwert beträgt nun 11,8 Mrd. $. Im Januar 2018 hatte Apollo Global Management ADT zum Kurs von 14,00 $ an die Börse gebracht (Spanne: 17 - 19 $), die Aktie war seitdem bis 3,41 $ (Tief am 22. März) abgerutscht.



