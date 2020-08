edding AG veröffentlicht Prognose für 2020 und gibt vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2020 bekanntDGAP-Ad-hoc: edding Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose/Halbjahresergebnis edding AG veröffentlicht Prognose für 2020 und gibt vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2020 bekannt03.08.2020 / 17:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Am 14. April 2020 hatte der Vorstand der edding AG vor dem Hintergrund der Auswirkungen der COVID-19-Krise die Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurückgenommen. Nach Ablauf des ersten Halbjahrs kann nunmehr eine Einschätzung für den Geschäftsverlauf des Jahres 2020 vorgenommen werden.Danach rechnet die edding Gruppe mit Umsatzerlösen zwischen 115,0 und 130,0 Mio. EUR. Das Konzern-EBIT wird in einer Bandbreite von 0,5 bis 5,0 Mio. EUR erwartet. Der Jahresüberschuss im Einzelabschluss der edding AG dürfte aufgrund erwarteter Wertberichtigungen auf Finanzanlagen und konzerninterner Forderungen zwischen -1,5 und +2,5 Mio. EUR ausfallen.Diese Prognose basiert auf der Annahme, dass es im weiteren Verlauf der COVID-19-Pandemie nicht zu umfangreichen weiteren Lockdown-Situationen in unseren westeuropäischen Kernmärkten kommt; für unsere südamerikanischen Tochtergesellschaften zeichnet sich hingegen angesichts weiter steigender Infektionsraten derzeit noch keine Erholung ab.Die Geschäftsentwicklung des edding Konzerns im ersten Halbjahr 2020 war durch die Folgen der globalen Corona-Krise ab Mitte März beeinflusst. So lagen die Umsatzerlöse im Konzern nach vorläufigen Zahlen mit 56,9 Mio. EUR um 18,3% unter denen des Vorjahreszeitraums (69,7 Mio. EUR). Das Konzern-EBIT ist entsprechend deutlich zurückgegangen und beträgt 1,2 Mio. EUR (Vorjahr 2,9 Mio. EUR). Der Zwischenbericht der edding AG zum 30. Juni 2020 wird am 31. August 2020 veröffentlicht.Über die edding AG: Das Unternehmen wurde 1960 gegründet und im Jahr 2019 wurde ein Konzernumsatz in Höhe von 141,8 Mio. EUR mit durchschnittlich 659 Mitarbeitern erwirtschaftet. Die edding Gruppe steht für zwei Marken mit unterschiedlichen Lösungskompetenzen: Unter der Marke edding werden Produkte entwickelt und vertrieben, die Farbe lang anhaltend auf Oberflächen bringen, vom Permanentmarker bis hin zu Spraydosen, Compact Printern und digitalen Codes. Unter der Marke Legamaster werden klassische und elektronische Produkte der visuellen Kommunikation vermarktet.Erläuterung EBIT als alternative Leistungskennzahl: EBIT ist die Abkürzung für "Earnings Before Interest and Tax". Gesamtleistung abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Abschreibungen, zuzüglich sonstiger betrieblicher Erträge und abzüglich sonstiger betrieblicher Aufwendungen. Das EBIT ist die wichtigste Kennziffer zur Ergebnissteuerung im edding Konzern. Es erfolgt keine Bereinigung um etwaige außergewöhnliche Aufwendungen oder Erträge. Das EBIT wird in untergeordnetem Umfang durch die Regelungen des IAS 29 zu Kaufkraftanpassungen bei den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung der argentinischen Tochtergesellschaften beeinflusst, die in Summe jedoch keinen Effekt auf das Periodenergebnis haben, sowie die Umrechnung der Erlöse und Aufwendungen mit dem Stichtagskurs anstatt des ansonsten üblichen Jahresdurchschnittskurses.Ahrensburg, 3. August 2020 edding Aktiengesellschaft Der VorstandKontakt: edding Aktiengesellschaft Herr Sönke Gooß (Vorstand/Finanzen) Tel.: +49 (0)4102 808 200 Fax.: +49 (0)4102 808 204 E-Mail: investor@edding.de03.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: edding Aktiengesellschaft Bookkoppel 7 22926 Ahrensburg Deutschland Telefon: +49 (0)4102 8080 Fax: +49 (0)4102 808 204 E-Mail: info@edding.de Internet: www.edding.de ISIN: DE0005647937, DE0005647903 WKN: 564793, 564790 Börsen: Regulierter Markt in Hamburg; Freiverkehr in Frankfurt EQS News ID: 1108541Ende der Mitteilung DGAP News-Service1108541 03.08.2020 CET/CEST