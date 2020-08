FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 04. August: TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Fraport, Q2-Zahlen und Verkehrszahlen 31. Kalenderwoche 07:00 DEU: Evonik, Q2-Zahlen 07:00 DEU: Teamviewer, Q2-Zahlen (Call 8.30 h) 07:00 NLD: DSM, Halbjahreszahlen 07:30 DEU: Bayer, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Infineon, Q3-Zahlen (Call 11.00 h) 07:30 DEU: Hugo Boss, Q2-Zahlen (Call 9.30 h) 07:30 DEU: Pfeiffer Vacuum, Q2-Zahlen 07:30 DEU: Schaeffler, Q2-Zahlen 08:00 DEU: DMG Mori, Q2-Zahlen 08:00 GBR: Diageo, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: Direct Line Insurance Group, Halbjahreszahlen 08:00 GBR: BP, Halbjahreszahlen 08:00 JPN: Sony, Q1-Zahlen 10:00 DEU: Wacker Chemie, Hauptversammlung (online) 17:45 FRA: Accor, Halbjahreszahlen 22:00 DEU: Qiagen, Q2-Zahlen, Hilden 22:05 USA: Walt Disney, Q3-Zahlen 22:05 USA: Fox, Q4-Zahlen 22:15 USA: Allstate, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE ITA: Telecom Italia, Q2-Zahlen ITA: Buzzi Unicem, Halbjahreszahlen ITA: Banca Montei dei Paschi di Siena, Halbjahreszahlen ITA: Intesa Sanpaolo, Halbjahreszahlen USA: Ralph Lauren, Q1-Zahlen USA: Activision Blizzard, Q2-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 11:00 EUR: Erzeugerpreise 06/20 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 06/20 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 06/20 (endgültig) 22:30 USA: API Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE 09:30 DEU: Pk zum Caravan Salon in Düsseldorf (4.-13.9.), Düsseldorf° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi