ZÜRICH (Dow Jones)--Ermutigende internationale Konjunkturdaten haben den schweizerischen Aktienmarkt mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche starten lassen. Der SMI gewann 2,2 Prozent auf 10.230 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 47,3 (zuvor: 63,34) Millionen Aktien.

In verschiedenen europäischen Ländern, den USA und China wurden überzeugende Einkaufsmanagerindizes veröffentlicht. In Japan schrumpfte derweil die Wirtschaft nicht ganz so stark wie befürchtet. Das ließ hoffen, dass die wirtschaftlichen Folgen der Coronapandemie schneller als bislang erwartet überwunden werden können.

Die Spannungen zwischen den USA und China traten darüber in den Hintergrund. Sie bremsten nur die Aktien der stark vom Chinageschäft abhängigen Luxusgüterhersteller Richemont und Swatch etwas, die gleichwohl Kursgewinne von 0,3 Prozent (Richemont) und 0,9 Prozent (Swatch) verbuchten. Angeführt wurde der Markt von Konjunkturzyklikern wie ABB, die 4,1 Prozent gewannen, oder Sika, die um 3,1 Prozent vorrückten.

Anleger griffen aber auch zu den als weniger konjunktursensibel geltenden Aktien der Pharmabranche. Lonza gewannen 2,4 Prozent, Novartis 2,5 Prozent, Roche 2,6 Prozent und Alcon 2,5 Prozent. Novartis und Roche erhielten zusätzliche Unterstützung von Medikamentenzulassungen.

In der zweiten Reihe schlossen die Aktien von Dufry 2,5 Prozent höher. Der Betreiber von Duty-Free-Shops leidet unter den Reisebeschränkungen aufgrund der Coronapandemie und rutschte im ersten Halbjahr tiefer in die Verlustzone. Einen Ausblick gab Dufry nicht. Allerdings könnte das Unternehmen das Schlimmste überstanden haben, vermuteten die Analysten von Baader Helvea, die gleichzeitig aber anmerkten, es sei nicht abzusehen, wann das Reiseaufkommen wieder anziehen werde.

August 03, 2020

