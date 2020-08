EEII AG: EEII AG meldet einen Wechsel der AktionärsstrukturEQS Group-Ad-hoc: EEII AG / Schlagwort(e): Sonstiges EEII AG: EEII AG meldet einen Wechsel der Aktionärsstruktur03.08.2020 / 18:07 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Zug, 3. August 2020EEII AG meldet einen Wechsel der AktionärsstrukturPer 31. Juli 2020 haben Gehold SA, Zug (Gehold), die Mehrheitsaktionärin der EEII AG, und NACALA WORLDWIDE AG, Luzern (NACALA), einen Vertrag über den Verkauf der gesamten Beteiligung von Gehold über 92.41% an EEII AG an NACALA abgeschlossen. NACALA ist eine neu gegründete Gesellschaft, welche beabsichtigt, die langjährige Erfahrung ihrer Eigentümer und diverse Beteiligungen in den Bereichen Infrastruktur und Bautätigkeit (in Emerging Markets, v.a. in Afrika) bei EEII einzubringen. Der Verkaufsvertrag ist geknüpft an die Erfüllung diverser gegenseitiger Verpflichtungen. Der Abschluss der Transaktion wird innerhalb von 6 bis 12 Wochen erwartet.Victor L. Gnehm, Verwaltungsratspräsident der EEII AG, sagte: «Wir sind sehr glücklich, in NACALA eine neue Ankerinvestorin für EEII AG gefunden zu haben, und sind zuversichtlich, dass NACALA unserer Gesellschaft neue Impulse verleihen und ein spannendes Universum für Investments erschliessen kann, welches Schweizer Investoren bisher kaum zugänglich war.»Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Für Gehold SA: Victor L. Gnehm, Konsulent, Schnurrenberger Tobler Gnehm & Partner, Tel. Nr. +41 41 723 10 40; gnehm@stgp.ch Für NACALA WORLDWIDE AG: press@nacala.ch; Tel. No. +41 41 541 80 86EEII ist kotiert an der Swiss Exchange (SIX) (Bloomberg: EEII SW Equity).Ende der Ad-hoc-MitteilungSprache: Deutsch Unternehmen: EEII AG Alpenstrasse 15 6304 Zug Schweiz Telefon: +41 41 729 42 80 Fax: +41 41 729 42 29 E-Mail: info@eeii.ch Internet: www.eeii.ch ISIN: CH0007162958 Valorennummer: 940179 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1108573Ende der Mitteilung EQS Group News-Service1108573 03.08.2020 CET/CEST