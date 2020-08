Die Bullen geben heute bei PLUG POWER den Ton an. Der Computer gibt nämlich für Aktie ein Plus von rund fünfzehn Prozent an. Nach diesem Anstieg kostet der Titel nun 7,36 EUR. Doch wie geht es nun weiter?

Download-Tip: Aufgrund der großen Brisanz bei PLUG POWER, finden Sie hier einen ausführlichen Sonderreport.

In der Charttechnik überwiegen trotz des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...