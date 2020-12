Weltweit nimmt die Zahl der Wasserstoffprojekte weiter zu. Jetzt hat auch Kanada ein weiteres Förderprogramm bekanntgegeben: So will das flächenmäßig zweitgrößte Land der Erde bis zu 1,5 Milliarden Dollar in die Produktion und Nutzung von wenig karbonisierten Brennstoffen, inklusive Wasserstoff, investieren. Für den Wasserstoff- und Brennstoffzellenproduzenten Plug Power eröffnet dies weiteres Potenzial. Die Investition in die Produktion und Anwendung von Wasserstoff und anderen umweltfreundlichen ...

