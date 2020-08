GESCO AG: Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr, nicht-zahlungswirksame Wertminderungen, Ausblick für das Geschäftsjahr wird angepasstDGAP-Ad-hoc: Gesco AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Gewinnwarnung GESCO AG: Vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr, nicht-zahlungswirksame Wertminderungen, Ausblick für das Geschäftsjahr wird angepasst03.08.2020 / 19:17 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Wuppertal, 03.08.2020 - Die GESCO AG erstellt derzeit den Halbjahresfinanzbericht für das laufende Geschäftsjahr 2020. Nach vorläufigen Zahlen lag der Konzernumsatz in diesem Zeitraum aufgrund des vergleichsweise starken ersten Quartals bei 237 Mio. EUR und der Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter vor Wertminderungen bei -3,9 Mio. EUR. Die angepassten Vorjahreswerte beliefen sich auf 295,1 Mio. EUR beim Umsatz und 8,6 Mio. EUR beim Konzernüberschuss nach Anteilen Dritter.Bislang hatte die Gesellschaft für das Gesamtjahr 2020 einen Konzernumsatz von rund 540 Mio. EUR und einen Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter von rund 8 Mio. EUR prognostiziert. Diese Werte sind aus heutiger Sicht nicht mehr erreichbar, auch wenn die Gesellschaft für das zweite Halbjahr mit einem deutlich positiven Konzernergebnis rechnet.Sofern es im Zuge der Corona-Pandemie nicht wieder zu schwerwiegenden Beeinträchtigungen wie Lockdowns kommt, erwartet die Gesellschaft auf Basis der gegenwärtigen Erkenntnisse nun einen Konzernumsatz oberhalb von 450 Mio. EUR und einen zumindest ausgeglichenen Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter vor Wertminderungen.Im Konzernabschluss des Halbjahres werden zudem nicht-zahlungswirksame Wertminderungen auf Goodwill und Sachanlagen im Gesamtvolumen von rund 13,5 Mio. EUR erfasst. Die Wertminderungen betreffen Unternehmen des Segments Mobilitäts-Technologie, deren Zukunftsaussichten sich erheblich verschlechtert haben.Der vollständige Halbjahresfinanzbericht wird plangemäß am 31.08.2020 veröffentlicht.Die Kennzahlen Konzernumsatz und Konzernjahresüberschuss nach Anteilen Dritter werden so verwendet wie im Konzernabschluss der GESCO AG zum 31.12.2019, abrufbar im Internet unter http://www.gesco.de/berichte.Kontakt:Leiter Investor Relations,Oliver Vollbrecht Tel. 0202 24820-18, Fax 0202 24820-49 E-Mail: info@gesco.de, Internet: www.gesco.de03.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Gesco AG Johannisberg 7 42103 Wuppertal Deutschland Telefon: +49 (0)202 248200 Fax: +49 (0)202 2482049 E-Mail: info@gesco.de Internet: www.gesco.de ISIN: DE000A1K0201 WKN: A1K020 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1108923Ende der Mitteilung DGAP News-Service1108923 03.08.2020 CET/CEST