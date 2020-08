Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ISM-Index für US-Industrie steigt im Juli

Die Aktivität in der US-Industrie hat sich im Juli verstärkt. Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 54,2 (Vormonat: 52,6). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 53,6 prognostiziert. Oberhalb von 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen.

US-Bauausgaben im Juni gesunken

Die Bauausgaben in den USA haben sich im Juni verringert. Wie das US-Handelsministerium mitteilte, sanken sie saisonbereinigt um 0,7 Prozent gegenüber dem Vormonat. Volkswirte hatten eine Zunahme um 1,2 Prozent prognostiziert. Die zunächst für den Vormonat gemeldete Veränderung von minus 2,1 Prozent wurde auf minus 1,7 Prozent revidiert.

EZB-Anleihebestände wachsen im Juli schwächer als zuvor

Die Zentralbanken des Eurosystems haben ihre Anleihebestände im Rahmen der Anleihekaufprogramms APP und PEPP im Juli schwächer ausgeweitet als zuvor. Nach Mitteilung der EZB stiegen die Bestände beider Programme zusammen um 107,001 (Juni: 159,115) Milliarden Euro. Die Bestände im Rahmen des PEPP nahmen um 85,423 (120,321) Milliarden Euro zu und die im Rahmen des APP um 21,578 (38,794) Milliarden.

EZB: QE-Anleihebestände in Vorwoche um 15,044 Mrd Euro gestiegen

Der Bestand an Wertpapieren, die die Zentralbanken des Eurosystems im Rahmen der Ankaufprogramme APP und PEPP halten, hat sich in der Woche zum 31. Juli erhöht. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) nahm er um 15,044 Milliarden Euro auf 3.236,798 (Vorwoche: 3.221,754) Milliarden zu. In der Vorwoche hatte er sich um 27,183 Milliarden Euro ausgeweitet.

WHO: "Allheilmittel" gegen Coronavirus wird vielleicht nie gefunden

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat vor zu viel Optimismus bei der Suche nach einem Impfstoff gegen das Coronavirus gewarnt. "Im Moment gibt es kein Allheilmittel, und vielleicht wird es nie eines geben", sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Deshalb sei weiterhin der beste Schutz, alle Standardregeln wie etwa das Tragen von Masken, häufiges Händewaschen und Abstandhalten zu befolgen.

Frankreich stoppt Ratifizierung von Auslieferungsabkommen mit Hongkong

Als Reaktion auf das neue umstrittene Sicherheitsgesetz für Hongkong stoppt die französische Regierung die Ratifizierung eines Auslieferungsabkommens mit der chinesischen Sonderverwaltungszone. Angesichts der "jüngsten Entwicklungen" werde Frankreich das im Mai 2017 unterzeichnete Auslieferungsabkommen vorerst nicht ratifizieren, erklärte am Montag das Außenministerium in Paris.

FDP-Fraktion bereitet Verfassungsbeschwerde gegen Soli vor

Führende FDP-Bundestagsabgeordnete wollen beim Bundesverfassungsgericht eine Beschwerde gegen den Solidaritätszuschlag einreichen. Derzeit würden mehrere Fraktionsvorstandsmitglieder eine Beschwerde vorbereiten, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer Florian Toncar der Wirtschaftswoche.

DJG/DJN/AFP/apo/err

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2020 13:00 ET (17:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.