Calvin Klein, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PVH Corp. [NYSE: PVH], und Calvin Klein Fragrances, eine Sparte der Coty Inc. [NYSE: COTY], haben heute die globale Werbekampagne für ETERNITY Calvin Klein mit der Rückkehr von Müttergesundheitsaktivistin und Model Christy Turlington Burns, und ihres Ehemanns Edward Burns, Regisseur, Autor, Produzent und Schauspieler, als die Protagonisten der ETERNITY-Kampagne bekannt gegeben.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200803005692/de/

ETERNITY Signature Calvin Klein Ad Campaign (Photo: Business Wire)

ETERNITY Calvin Klein hat mit seiner Werbekampagne das Versprechen von Romantik, Intimität und Engagement kunstvoll und unvergesslich eingefangen. Gemeinsam erwecken Turlington Burns, die im Mittelpunkt der ersten ETERNITY-Werbekampagne bei deren Debüt 1988 stand, und Burns, der in den Kampagnen 2014 und 2016 neben seiner Frau auftrat, mit ihrer zeitlosen Beziehung die Essenz der ETERNITY-Liebesgeschichte zum Leben.

Heute setzt sich die ETERNITY-Story mit dem ikonischen Paar in einer neuen TV- und Printkampagne fort, die eine zeitlose, in Sinnlichkeit, Authentizität und Spontaneität verwurzelte Liebe porträtiert, und unterstützt die Markteinführung des neuen ETERNITY Cologne for him and ETERNITY Eau Fresh for her Calvin Klein.

"30 Jahre nach dem Dreh der ersten ETERNITY Calvin Klein-Kampagne ist es eine Freude, wieder mit Calvin Klein zusammenzuarbeiten und weiterhin ein Teil der Geschichte dieses ikonischen Parfüms zu sein", erklären Turlington Burns und Burns gemeinsam. "Wir fühlen uns geehrt, Teil dieser neuen Kampagne zu sein, die unsere Beziehung zu ETERNITY Calvin Klein zelebriert."

Die TV-Kampagne wird vom Filmemacher und Fotografen Matt Lambert aufgenommen und ist eine Kombination aus klassischen Schwarzweiß- und Farbaufnahmen. Diese Gegenüberstellung verbindet ihr damaliges Engagement mit der Stärke ihrer heutigen Beziehung. Die Kampagne, eine Zusammenstellung aus romantischen Momenten am Ozean, ist eine Hommage an ihre Liebesgeschichte und wirkt als neues Cover des klassischen Lovesongs "Unchained Melody" von Lykke Li.

Lachlan Bailey fotografierte das Paar für ein Schwarz-Weiß-Visual der Kampagne am Strand. Eine Meeresbrise weht das Haar von Turlington Burns sanft nach hinten, während Burns sie liebevoll an sich zieht. Dieses Bild ist nur eine von vielen Erinnerungen des Paares ein gestohlener Augenblick in ihrer unendlichen Liebesgeschichte.

"Wir freuen uns sehr, dieses emblematische Paar erneut dafür gewonnen zu haben, ein weiteres Kapitel von ETERNITY Calvin Klein zu schreiben und seine Tradition als eines der beliebtesten Parfüms für Männer und Frauen fortzuführen", so Simona Cattaneo, Präsidentin, Luxury Brands at Coty. "Mit dieser neuen Kampagne inspiriert ETERNITY weiterhin die zeitlose Liebe. Seine romantischen Werte sind vom Lauf der Zeit unberührt und finden auch heute noch bei Verbrauchern Anklang."

Neben ETERNITY Calvin Klein Signature wirbt die Kampagne auch für die jüngste Ergänzung der Produktlinie ETERNITY Cologne for him and ETERNITY Eau Fresh for her Calvin Klein mit der ebenfalls von Bailey fotografierten Aufnahme für die Kampagne. Das Hero-Image steht für Eruptionen von Glück und Frische. Es zeigt Turlington Burns und Burns beim spielerischen Herumtollen im Ozean, wobei sie sich eng umarmen, während sie von den Wellen umspült werden.

Die Ergänzung der Produktfamilie erweckt die unbezwingbare Natur des Ozeans und die Freude, durch einen schönen, die Sinne anregenden Garten zu schlendern. Sie inspiriert Spontaneität und beschwört den Geist der ewigen Liebe. Das Vermächtnis der ETERNITY Calvin Klein Signature wird in ETERNITY Cologne for him Calvin Klein von den Parfümeuren Julie Massé, Ralf Schwieger und Véronique Nyberg von Mane für moderne Paare mit frischen grünen Zutaten und in ETERNITY Eau Fresh for her Calvin Klein von den Parfümeuren Olivier Gillotin und Sonia Constant von Givaudan mit romantischen Aquarell-Blüten spielerisch neu interpretiert.

ETERNITY Cologne for him and ETERNITY Eau Fresh for her Calvin Klein sind ab heute weltweit erhältlich.

Über Calvin Klein, Inc.

CALVIN KLEIN ist eine globale Lifestyle-Marke, die für mutige, fortschrittliche Ideale und verführerische Ästhetik steht. Wir möchten begeistern und unser Publikum inspirieren, während wir provokante Bilder und herausragende Designs verwenden, um die Sinne anzuregen.

Seit der Gründung 1968 durch Calvin Klein und seinen Geschäftspartner Barry Schwartz haben wir uns einen Ruf als führendes amerikanisches Modehaus durch unsere klare Ästhetik und unsere innovativen Designs aufgebaut. Der globale Einzelhandel von CALVIN KLEIN-Markenprodukten erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von mehr als 9 Milliarden US-Dollar über 110 Länder verteilt. Calvin Klein beschäftigt über 11.500 Mitarbeiter weltweit. Im Jahr 2003 wurden wir von der PVH Corp. übernommen.

Über COTY Inc.

Coty ist eines der größten Kosmetikunternehmen der Welt mit einem Umsatz von rund 9 Milliarden US-Dollar und verfolgt das Ziel, die Vielfalt der Schönheit seiner Kunden zu zelebrieren und zu entfalten. Seine starke unternehmerische Tradition hat ein Portfolio emblematischer, marktführender Schönheitsmarken geschaffen. Es ist globaler Marktführer bei Parfüms, eine starke Nummer zwei bei professionellen Haarfärbemittel und -styling und die Nummer drei bei Farbkosmetik. Die drei Sparten von Coty Coty Consumer Beauty mit dem Schwerpunkt Haarfärbe- und Stylingprodukte für Endverbraucher, Körperpflege und Parfüms für eine breites Verbrauchersegment, die hauptsächlich in den Massenverkaufskanälen unter Marken wie Bourjois, Max Factor, Rimmel, Wella, Adidas und Guess verkauft werden, Coty Luxury, mit Fokus auf Prestigeparfüms und Hautpflege unter Marken wie Gucci, Hugo Boss, Calvin Klein, Chloe, Bottega Veneta und Alexander McQueen sowie Coty Professional Beauty mit Produkten für Salonbetreiber und Profis im Haar- und Nagelbereich unter Marken wie Wella Professionals, System Professional, OPI und ghd. Coty beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter, und seine Produkte werden in über 130 Ländern verkauft. Seine Marken engagieren sich für eine Reihe von sozialen Anliegen und unternehmen Anstrengungen zur Reduzierung der Folgen für die Umwelt. Nähere Informationen über Coty Inc. sind erhältlich unter www.coty.com.

WERBE-CREDITS:

Creative Direction: Calvin Klein und Mazarine

Kampagnenvideos: Matt Lambert

Werbeaufnahmen: Lachlan Bailey

REDAKTIONELLER CREDIT:

ETERNITY For Women Eau de Parfum CALVIN KLEIN

ETERNITY For Men Eau de toilette CALVIN KLEIN

ETERNITY Eau Fresh for her CALVIN KLEIN

ETERNITY Cologne for him CALVIN KLEIN

TVC: https://youtu.be/NN9Q2pKiDKE

SOZIALE MEDIEN: cketernity

MARKEN-HANDLE: @calvinklein

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200803005692/de/

Contacts:

Calvin Klein, Inc.

Erin Leary, Director Corporate Communications, CALVIN KLEIN, erinleary@ck.com

Coty, Inc.

Ariel Dunne, Senior Director, Influencer Marketing, ariel_dunne@cotyinc.com

Jason Noda, Senior Manager, Influencer Marketing, jason_noda@cotyinc.com