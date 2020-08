Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Leipzig (pta044/03.08.2020/22:40) - 3. August 2020 - Die Travel24.com AG (ISIN: DE000A0L1NQ8) teilt mit, dass Herr Michael Klemmer heute gegenüber dem Vorstand sein Mandat als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum Ablauf des 17. September 2020 niederlegt hat. Für die am 17. September 2020 geplante Hauptversammlung wird ein neues Mitglied des Aufsichtsrates zur Wahl vorgeschlagen, welches über geeignete Kompetenzen zur Ausübung des Mandats verfügt. (Ende) Aussender: Travel24.com AG Adresse: Salomonstraße 25a, 04103 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Ralf Dräger Tel.: +49 341 355 72705 E-Mail: ralf.draeger@travel24.com Website: www.travel24group.de ISIN(s): DE000A0L1NQ8 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596487200079 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 03, 2020 16:40 ET (20:40 GMT)





