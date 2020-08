Eigentlich gilt der US-Dollar als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Doch ausgerechnet während der historischen Corona-Krise kann er diese Rolle nicht erfüllen.? US-Dollar verliert an Wert ? Corona breitet sich in den USA weiter aus ? Anleger verlieren VertrauenIn Zeiten großer Verunsicherung parken Investoren ihr Geld bevorzugt in Anlagen, die als sicher gelten. Dazu gehört auch der US-Dollar, denn immerhin steht die ganze Stärke der US-Wirtschaft hinter dem Greenback.Auch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...