SEM Unverzichtbar im täglichen Laborbetrieb JSM-IT700HR macht es einfach

JEOL Ltd. (TOKYO:6951) (Präsident COO Izumi Oi) gibt die Markteinführung eines neuen Rasterelektronenmikroskops (Scanning Electron Microscope, SEM), dem JSM-IT700HR für einen beispiellos hohen Durchsatz, für August 2020 bekannt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200803005839/de/

Note: The photo of the instrument is JSM-IT700HR/LA. (Photo: Business Wire)