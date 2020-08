Meldung gemäß BX Adhoc Publizität Art. 17 KR Luzern (pta002/04.08.2020/06:00) - Swiss Estates AG hat die Anteile der Wandelanleihe 2014 (Valorennummer: 25998354 / ISIN-Nummer: CH0259983549), welche in Anteile zu CHF 1'000 gestückelt, einen Jahreszins von 1.5 Prozent vorsahen und zum 30. Juni 2029 zur Rückzahlung fällig gewesen wären, per 31. Juli 2020 im gesamten Umfang von CHF 10 Mio. zurückgenommen. Zuvor wurden Anteile im Umfang von CHF 2.8 Mio. in Aktien und Partizipationsscheine gewandelt. In diesem Zusammenhang wurde - wie bereits berichtet - mit Beschluss vom 15. Juni 2020 das Aktienkapital der Gesellschaft auf neu CHF 6'965'475.00 und das Partizipationsscheinkapital auf neu CHF 12'906'250.00 erhöht; die Publikation der Kapitalerhöhung erfolgte am 24. Juni 2020 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB). Durch die nun abgeschlossene Kapitalmassnahme erhöhten sich die ausgewiesenen Eigenmittel der Gesellschaft im gewandelten Umfang und somit um CHF 2.8 Mio., während sich das Fremdkapital entsprechend verringerte. Swiss Estates AG fokussiert sich auf das langfristige Investment in Wohnbauten in den städtischen Gebieten der Schweiz, inklusive Agglomerationen der grösseren Städte. Es werden Wohnimmobilien ab 20+ Mieteinheiten auf opportunistischer Basis erworben ("Undermanaged Assets" oder "Assets mit Repositionierungspotenzial"), d.h. erworbene Renditeimmobilien werden langfristig gehalten und weiter entwickelt. Die Titel der Swiss Estates AG sind an der BX Swiss (www.bxswiss.com) kotiert. - Namenaktien: Valor 2392655 / ISIN CH0023926550 / Tickersymbol SEAN - Partizipationsscheine: Valor 1930453 / ISIN CH0019304531 / Tickersymbol SEAP Namenaktien unterliegen Erwerbsbeschränkungen für Personen im Ausland und einer Eintragungsgrenze von drei Prozent der Aktienstimmen. Die Partizipationsscheine der Swiss Estates AG sind auch an der Börse Düsseldorf (www.boerse-duesseldorf.de) im Primärmarkt des Freiverkehrs in den Handel einbezogen (TICKER WAG / ISIN CH0019304531 / WKN A0MJ3Y). Partizipationsscheine unterliegen keinen Erwerbsbeschränkungen. (Ende) Aussender: Swiss Estates AG Adresse: Alpenquai 28a, 6005 Luzern Land: Schweiz Ansprechpartner: Udo Rössig Tel.: +41 58 252 60 00 E-Mail: info@swiss-estates.ch Website: www.swiss-estates.ch ISIN(s): CH0019304531 (Sonstige), CH0023926550 (Aktie) Börsen: Kotierter Markt in BX Swiss; Primärmarkt in Düsseldorf [ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1596513600076 ] © pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresAugust 04, 2020 00:00 ET (04:00 GMT)





