WASHINGTON (Dow Jones)--US-Präsident Donald Trump ist bereit, einen Verkauf der US-Aktivitäten der beliebten chinesischen App Tiktok zu genehmigen. Allerdings nur, wenn die Regierung im Gegenzug "eine Menge Geld" bekomme, sagte Trump.

Microsoft will Tiktoks US-Geschäft in den USA und drei anderen Ländern übernehmen. Trump hat CEO Satya Nadella nach eigenen Angaben gesagt, dass "ein sehr substanzieller Anteil des Preises dem US-Finanzministerium zufließen muss, weil wir diesen Deal möglich machen".

Rechtsexperten und andere hoben hervor, dass das Weiße Haus auf einen Verkauf der US-Teile von Tiktok an einen US-Eigentümer drängt, was die Forderung nach einer Zahlung noch außergewöhnlicher mache. "Es ist komplett ungewöhnlich für einen Präsidenten vorzuschlagen, dass die USA einen Anteil eines geschäftlichen Deals bekommen, insbesondere bei einem selbst orchestrierten Deal. Die Idee ist wahrscheinlich illegal und unethisch", sagte Rechtsprofessor Carl Tobias von der Universität von Richmond.

Trump hatte am Freitag eine Verbannung der beliebten Videoplattform vom US-Markt angedroht. Microsoft erklärte daraufhin am Sonntag, bereits laufende Gespräche mit der Muttergesellschaft Bytedance für eine mögliche Übernahme von Tiktok sollten bis zum 15. September abgeschlossen werden. Trump stellte es am Montag so dar, als hätte er Mitte September als Frist gesetzt.

Tiktok wird von Kritikern vorgeworfen, Nutzerdaten an die chinesische Regierung weiterzugeben. Die Videoplattform weist die Vorwürfe zurück.

