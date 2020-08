The following instruments on XETRA do have their first trading day 04.08.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 04.08.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000BLB82P4 BAY.LDSBK.IS. 20/23 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DFK0CU0 DZ BANK IS.A1454 BD00 BON EUR NCA XFRA XS2190455811 OCADO GRP 20/27 CV BD00 BON GBP NCA PR1H XFRA LU2182388749 AIS-P.U.T.B.0-1 ETF HDGEO EQ00 EQU EUR YCA KMSA XFRA GB00BD8GP619 KEFI MINERALS LS -,001 EQ01 EQU EUR NCA 6WT XFRA KYG8919T1022 TONGDAO LIEP.GR. DL-,0001 EQ01 EQU EUR NCA WSX XFRA PLGPW0000017 WARSAW STOCK EXCH. ZY1 EQ01 EQU EUR NCA AI3B XFRA US02263T1043 AMADEUS IT GRP ADR EO-001 EQ01 EQU EUR NCA KDID XFRA US49567R1023 SINO BIOPHA UNS.ADR/100 EQ01 EQU EUR NCA SNB1 XFRA US83368E2000 SOCKET MOBILE NEW DL-,001 EQ01 EQU EUR NCA 15XC XFRA US92836Y3009 VISLINK TECHS DL-,00001 EQ01 EQU EUR NCA 5KH XFRA US92847W1036 VITAL FARMS INC. DL-,0001 EQ01 EQU EUR N