FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.08.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 05.08.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 04.08.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 05.08.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST1N6 XFRA US65341B1061 NEXTERA ENERGY PTNS UTS 0.492 EURWF2 XFRA US97650W1080 WINTRUST FINANCIAL CORP. 0.239 EURHWHG XFRA US87656Y4061 TATA STEEL GDR REGS IR 10 0.114 EURS9M XFRA US82706C1080 SILICON MOTION T. ADR/4 0.298 EURRE3 XFRA US7631651079 RICHARDSON ELECTR. DL-,05 0.051 EURNHS XFRA US6673401039 NORTHWEST BANCSHS DL-,01 0.162 EURKBH XFRA US48666K1097 KB HOME DL 1 0.077 EURFE4 XFRA US3535141028 FRANKLIN EL. DL-,10 0.132 EUR91A XFRA US04247X1028 ARMSTRONG WLD IND. NEW 0.171 EURAFS XFRA US0082521081 AFFILIATED MGRS GRP 0.009 EURA6C XFRA SG1Z70955880 ARA LOGOS LOGISTICS TRUST 0.006 EUR3P51 XFRA SG1V52937132 PARKWAY LIFE REAL ESTATE 0.020 EURW1M XFRA SG1J24887775 SINGAPORE SHIPPING SD-,1 0.006 EURWCH XFRA DE000WCH8881 WACKER CHEMIE O.N. 0.500 EURV6C XFRA DE0007846867 VISCOM AG O.N. 0.050 EURCUD XFRA CA1367178326 CDN UTILITIES LTD A 0.276 EUR6BV XFRA US09629F1084 BLUEGREEN VAC CORP DL-,01 1.015 EURWF4 XFRA US9293281021 WSFS FINL CORP. DL-,01 0.102 EUR68M XFRA US57686G1058 MATSON INC. 0.196 EURXFRA DE000HSH5XR7 HCOB MZC 4 16/26 0.001 %XHC XFRA US4269271098 HERITAGE COMMERCE 0.111 EUR47Y XFRA US9234511080 VERITEX HLDGS INC. DL-,01 0.145 EUR5HMA XFRA US4281031058 HESS MIDSTREAM LP CL.A 0.372 EUR9SI XFRA US8542311076 STANDEX INTL CORP. DL1,50 0.188 EUR