FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.08.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
XFRA US92836Y2019 VISLINK TECHS DL-,00001
NF4 XFRA DE000A1MME74 NETFONDS AG VNA O.N.
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