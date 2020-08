FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.08.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

XFRA US92836Y2019 VISLINK TECHS DL-,00001

NF4 XFRA DE000A1MME74 NETFONDS AG VNA O.N.

