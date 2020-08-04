FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 04.08.2020 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 05.08.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 04.08.2020
AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 05.08.2020.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
W5E XFRA AU000000PEX5 PEEL MINING LTD.
HEE XFRA GRS395363005 HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA.
27T XFRA US8724381061 THL CREDIT INC.
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HEE XFRA GRS395363005 HELLEN.EX.-ATHENS ST. NA.
27T XFRA US8724381061 THL CREDIT INC.
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