FRANKFURT (Dow Jones)--Der Softwarekonzern Teamviewer hat seine im Mai angehobene Jahresprognose nach einem starken zweiten Quartal bekräftigt. Wie das im MDAX und TecDAX notierte Unternehmen mitteilte, rechnet es 2020 weiterhin mit Umsätzen von mindestens 450 Millionen Euro. Die Billings sollen unverändert rund 450 Millionen Euro erreichen. Die bereinigte EBITDA-Marge sieht Teamviewer weiterhin bei rund 56 Prozent. Die Prognose gilt ohne Berücksichtigung der Auswirkungen der Ubimax-Übernahme.

In den Monaten April bis Juni steigerte Teamviewer die Billings den weiteren Angaben zufolge deutlich um 45 Prozent auf 105,9 Millionen Euro. Die Umsätze kletterten um 21 Prozent auf 114,7 Millionen Euro. Das bereinigte EBITDA legte gar um 60 Prozent auf 57,3 Millionen Euro zu, die Marge verbesserte sich entsprechend auf 54 von 49 Prozent. Die Nachfrage nach Konnektivitätslösungen halte trotz des Wirtschaftsabschwungs weltweit an, so Teamviewer.

August 04, 2020 01:15 ET (05:15 GMT)

